Ich liebe Agentenkrimis, doch leider sehen sie alle gleich langweilig aus und folgen einem gewissen, ständig wiederkehrenden Stereotyp: Sämtliche Spione tragen immer Trenchcoats und schleichen auffällig unauffällig von Hausecke zu Hausecke. Wir haben ein wenig mit diesem Klischee gespielt. Was wäre, wenn diese Frau gerade deshalb immer weite Mäntel trägt? Das wäre zu offensichtlich, so dass sie niemand ernsthaft für eine echte Agentin halten würde. Außerdem haben wir uns von alten Fotos der damaligen Ostberliner Punkszene inspirieren lassen. Diese Underground-Kultur war so lebendig, so facettenreich und farbenfroh; all das ist ebenfalls mit in die Ästhetik des Film eingeflossen.