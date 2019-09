Alles, was ihr über Champagner wissen müsst & welchen ihr jetzt kaufen solltet

Vielleicht muss man erst einmal verstehen, wieso Champagner so viel teurer ist, als viele andere Getränke, denen wir am Wochenende gern zusprechen: Da gibt es mehrere Gründe. Zunächst einmal kommt Champagner aus der Champagne, also nur aus einer Region, und die hat natürlich begrenzte Ressourcen. Dann muss er auf eine bestimmte Art und Weise gelagert werden, der edle Tropfen sollte mindestens 15 Monate auf der Feinhefe liegen und in tiefen, kühlen Kellern gelagert werden. Klingt wie Fachblabla? Dann merkt euch: Es ist einfach ein exquisites Produkt, dessen Herstellung mit viel Zeit und Mühe verbunden ist – und hat deswegen seinen Preis. Und natürlich zahlt man auch fürs Image: Teure Werbung, prominente Werbegesichter, Marken, die viel Geld für ihre Prestige ausgeben. Vielleicht kommen euch bei dem Begriff Champagner auch schnell Bilder von super attraktiven Menschen auf weißen Yachten in den Kopf – und ja, das ist eben ein Image, welches die Branche vermittelt. „Champagner hat tendenziell immer den Beigeschmack von Dekadenz“, sagt auch Toni. „Wenn man ihn irgendwohin mitbringt, dann heißt es schnell, oh Champagner, du gönnst dir ja heute richtig was. Ich bezeichne ihn daher gern einfach als Wein – denn im Prinzip ist er das: Ein guter, prickliger Wein.“