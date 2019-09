7 neue Blusen-Styles, die dich Off-Shoulder vergessen lassen

Wenn es eine Bluse gibt, die seit mindestens vier Saisons die Geschäfte und Kleiderschränke beherrscht, dann ist es wohl der Off-Shoulder-Schnitt. Am besten noch im Instagram-Postergirl-Look mit Streifen in Blau-Weiß. Kaum ein anderes Teil strahlt so viel Urlaubslaune aus und erfreut sich wohl genau aus diesem Grund übergroßer, andauernder Beliebtheit.