Bereits seit 2011 präsentiert H&M einmal im Jahr die Conscious Exclusive Collection, die die Kundschaft mit nachhaltigen, hochwertigen Looks in die Läden ziehen soll. Trotzdem kann man der schwedischen Kette Green Washing vorwerfen, da der Rest des Sortiments keinesfalls guten Gewissens shopbar ist und gleichzeitig ist das Engagement mindestens gut zu heißen. Obendrein zeigen die Looks der limitierten Linie, die es sogar auf die Red Carpets dieser Welt schaffen, dass Nachhaltigkeit überhaupt gar nichts mit Holzknöpfen oder Filz zutun hat. So auch in diesem Jahr, denn jetzt begeistert uns Conscious Exclusive mit luftigen Kleidern, verspielten Prints und lässigen Tunikas.