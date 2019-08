Einen BH zu finden, der mir tatsächlich passt und auch noch gut aussieht, ist aber nicht das einzige Problem. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich nach einem langen Arbeitstag nach Hause komme, zieh ich als allererstes meinen BH aus. Im ersten Moment fühlt sich das fantastisch an – so frei. Doch ohne den richtigen Support tut mir auch schnell alles weh. Vom Schwitzen und Wundscheuern will ich gar nicht erst anfangen zu reden (Yay! Große Brüste sind toll!).