11 sommerliche Dekoideen für deinen Urlaub auf Balkonien

Also unser Plan für das Wochenende steht fest: In den kommenden Tagen werden wir unseren Balkon endlich frühlingsfit machen, ihn gründlich putzen und die Balkonmöbel aus dem Keller schleppen, damit es anschließend an den schönen Teil gehen kann. Bunte Blümchen pflanzen, einen Mini-Kräutergarten anlegen und jede Menge hübsche Deko shoppen, um die wenigen Quadratmeter so wohnlich und gemütlich wie möglich einzurichten. Schließlich ist hier draußen im Sommer unser absoluter Lieblingsplatz, inmitten von Zitronenbäumchen, Lichterketten und einer großen Hängematte.