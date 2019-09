6 fabelhafte Badeanzüge unter 100 €, die jedes Problemzönchen vergessen lassen

Bikinis haben in dieser Poolsaison erst mal Pause, dann Einteiler sind so oft so viel bequemer, stylisher und modemutiger zugleich - egal ob klassisch mit Streifen, mit Rückenausschnitt oder in rosa Metallic. Die sechs coolsten Modelle, die jedes Problemzönchen (falls irgendjemand noch so etwas hat) vergessen lassen, haben wir in unserer Slideshow für euch.