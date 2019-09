Mit diesen Bikinis und Badeanzügen bist du sofort beach ready

Der April ist immer der Monat des Jahres, in dem wirklich alle an die dollsten Orte auf dem Erdball fliegen und sich mindestens zwei Wochen lang die Südseesonne auf den Pelz scheinen lassen. Obwohl ich meinen Jahresurlaub dieses Jahr verschieben und wohl etwas verkürzen muss, schaue ich mit Wohlwollen und sehr gönnerhaft auf all die tollen Bilder, die mir auf den üblichen Kanälen via Smartphone entgegenflimmern. Es ist Teil meines Vorsatzes, weniger neidisch zu sein und mehr mitzufreuen. Und weil ich so unglaublich milde gestimmt bin und mit mir im Zen, lege ich noch eine Schippe drauf und habe für alle von euch, denen noch der ein oder andere Sonnentrip bevorsteht, die schönste neue Bademode heraus gesucht. Egal ob groß, klein, käseweis oder schon knackigbraun, schlank und rank oder weiblich und kurvig – hier ist für jede was dabei, versprochen. Und ich verspreche, dass die Teile auch sehr instagrammable sind, damit ihr mich weiterhin an euren Abenteuerreisen und Urlaubsparadiesen teilhaben lassen könnt.