Entweder ist der Schnitt irgendwann vor 60 Jahren schon so von gestern gewesen oder es wackelt an den kurvigsten Stellen unseres Körpers. Doch mit etwas Zeit ist es durchaus möglich Swimwear zu finden, die sowohl eine Freude fürs Auge als auch ein wirkliches Tragevergnügen ist. In unserer Slideshow haben wir sieben wirklich schöne Badeanzüge für euch, die Halt geben. Der nächste Ausflug an den See ist damit sicher!