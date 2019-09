Inklusion untendrunter: Unterwäsche-Label zeigt Models mit sichtbaren Behinderungen

Dank dem amerikanischen Label American Eagle dürfen wir nun strahlende Models mit sichtbaren Behinderungen im Onlineshop begrüßen. Still und heimlich, also ohne große PR-Ankündigung, wurde die Unterwäsche-Linie Aerie ergänzt und zeigt nun Frauen im Rollstuhl, mit Insulinpumpe oder mit Down-Syndrom. Und die fühlen sich in Bralettes mit Spitze oder Yoga-Outfits mit Camouflage-Print sichtbar wohl und selbstbewusst. Wieso halt auch nicht? Krankheit und Behinderung sind Teil unserer Gesellschaft. Es gibt keinen Grund sie auszuschließen. Dass Diversität funktioniert, hat die Marke bereits durch seine #AerieReal-Kampagne erkannt, die mit unbearbeiteten Fotos und mehr Größen die Umsätze um 20 Prozent steigen ließ.