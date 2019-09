Die Farbe Nude in der Mode bezieht sich auf die Hautfarbe des Trägers. So sollte es zumindest sein. Trotzdem gibt es genügend Brands, die nur zwei, drei Töne unter dem Begriff Nude verkaufen. Frauen mit einem dunkleren Hauttyp müssen sich ihr Make-up beispielsweise selbst zusammen mixen oder auf hautfarbene Unterwäsche oder Schuhe verzichten oder viel zu lange suchen. Gibt man bei den großen Onlineshops einmal den Begriff „Nude“ im Suchfeld an, wird einem fast ausschließlich rosafarbene Kleidung oder helle Concealer angezeigt.

Dennoch tut sich etwas in der Branche und der Trend zu einer größeren Farbenvielfalt in der Mode- und Beautywelt wird sich hoffentlich weiter ausweiten. Sechs Vorreiter haben wir in der Slideshow zusammen getragen.