Warum erobern Primär- und Sekundärfarben gerade die Modewelt?

Jetzt könnte man natürlich denken, diese schwere Zeit würde sich in ebenso schweren Farben widerspiegeln – in matten, tristen und glanzlosen Tönen. Doch dem ist nicht so. Tatsächlich sind die Primär- und Sekundärfarben, die uns im Februar bei den Präsentationen der Herbst-Winter-Kollektionen begegneten, aktuell oft zu sehen – trotz oder gerade wegen Corona. Streetwear-Brands wie Aimé Leon Dore und Noah führen jetzt Shorts, Baseballcaps und Co. in den Hauptfarben des Regenbogens. Und auch New Balances neueste Kollaboration mit Aimé Leon Dores ist eine Ode an Rot, Blau, Gelb und Grün.