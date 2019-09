Premiere: Diese Plus-Size-Superheldin könnte bald die Kinos erobern

Jetzt hoffen wir, dass für den Film vielleicht nicht unbedingt Scarlett Johansson gecastet wird, sondern auch tatsächlich eine Plus-Size-Frau. Denn nur, weil ein Charakter so gezeichnet wurde, heißt das in Hollywood noch lange nicht, dass die Rolle automatisch dementsprechend besetzt wird. Es wäre schon ziemlich enttäuschend, wenn der Film in eine andere Richtung gehen würde – vor allem, weil Faith die erste Plus-Size-Superheldin der Welt sein könnte. Außerdem gibt es so schon viel zu wenig Hauptdarstellerinnen, die Kleidergröße 42+ tragen, was die Realität nicht wirklich widerspiegelt. Faith könnte also als Vorbild fungieren – falls Hollywood die Chance nutzt und sich am Comic orientiert. Warten wir mal ab und drücken die Daumen.