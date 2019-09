Seit gestern gibt es den ersten Mini-Teaser zur neuen Dumbo-Realverfilmung, die von niemand Geringerem als Kultregisseur Tim Burton stammt und im April 2019 auf die Leinwände kommen soll. Der Teaser ist noch nicht mal einen Tag alt und schon zu einem viralen Hit avanciert (auf der Disney-Facebook-Seite wurde der 80-Sekunden-Spot in den ersten 15 Stunden bereits mehr als 10 Millionen geklickt). Das veranlasste natürlich auch uns in der heutigen Morgenkonferenz dazu, mal wieder über den fliegenden (und unglaublichen süßen) Elefanten und den seit Jahren anhaltenden Trend von Realadaptionen vieler Disney-Klassiker zu sprechen. Sollte man unsere Helden der Kindheit lieber in der Zeichentrickwelt lassen, weil uns eine Neuauflage eigentlich nur enttäuschen kann? Oder ist es insgeheim doch ganz schön, ein nostalgisches Gefühl mit neuem, realem Leben zu füllen? Die Meinungen gingen erwartungsgemäß auseinander.