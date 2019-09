Das neue Grey's Anatomy Spin-Off hat nun einen Namen & hier ist der erste Trailer

Am 22. März ist es endlich soweit – der mit Spannung erwartete Grey’s Anatomy-Ableger namens Station 19 startet auf dem amerikanischen Free-TV-Sender ABC. Ein erster Trailer gibt nun einen ersten Einblick in das neue Serienformat. Dreh- und Angelpunkt ist die Feuerwehrwache „Station 19“ in Seattle, die sich nur drei Blocks vom dem uns bereits bekannten Grey Sloan Memorial Hospital befindet. In einer Crossover-Episode werden Zuschauer in der zuvor über den Bildschirm flimmernden Grey’s Anatomy-Folge mit den Charakteren der neuen Serien vertraut gemacht, denn einer der Feuerwehrleute wird bei einem Einsatz verletzt und anschließend im Krankenhaus von Meredith Grey (Ellen Pompeo) behandelt.