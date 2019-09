Offenbar hatte Hannah aber kein Interesse an der Rolle bekundet, da sie die Story um eine arme Prostituierte, die sich in einen reichen Geschäftsmann verliebt, der Frau gegenüber entwürdigend empfand, das berichtet zumindest TV Movie . Auch nachdem Julia Roberts dank des Films weltberühmt wurde, habe sie ihre Entscheidung nie bereut, so Hannah.