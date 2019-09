Was der Trailer verrät: Zunächst scheint es schlecht zu stehen um den musikalischen Ruhm der Girlband. An ihre vorherigen Erfolge, die sie vom College gewohnt sind, können sie jedenfalls nicht ohne Weiteres anschließen. Und dann stellen die Girls auch noch fest, dass es (Überraschung!) gar nicht so einfach ist, einen richtigen Job zu finden. Beca, die Hauptfigur der Serie, jedenfalls schmeißt ziemlich schnell das Handtuch. Willkommen im Leben! Bei einem gemeinsamen Bar-Abend und einigen Drinks schmieden die Bellas einen Plan, wie es in Zukunft für sie als A-Capella-Band weitergehen könnte.