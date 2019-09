Immer wiederkehrende Heißhunger-Attacken, in denen einem so ziemlich alles lieb ist, kennen wir wohl alle. Kekse, Schokolade, Weingumm – Hauptsache süß und mit viel Zucker! Gerade wir Frauen schieben diese Phase oft zuerst auf die mal wieder anstehende Periode. Um Heißhunger zu vermeiden, rät die Wissenschaft zu einer ausgewogenen und regelmäßigen Ernährung. So soll eine Unterzuckerung vermieden werden, der plötzliche Heißhunger ausbleiben.