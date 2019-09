Die Träumer, 2003

Vor dem Hintergrund der politischen Unruhen in Paris 1968 erzählt Barnandu Bertolucci die Geschichte der Jugendlichen Isabelle und Theo, einem Zwillingsgeschwisterpaar, sowie dem Amerikaner Matthew. Alle drei teilen die gleiche große Leidenschaft für Literatur und gute Filme. Also beschließen sie zusammenzuleben – zumindest solange, bis die Eltern aus dem Urlaub zurückkehren. Die Drei verlassen die Wohnung fortan kaum noch, sondern philosophieren lieber stundenlang und rauchend in der Badewanne oder geben sich der erotischen Anziehungskraft, die zwischen ihnen besteht, hin. Die französische Produktion hat sich mittlerweile zu einem echten Kultfilm entwickelt. Must watch!