Neuer Es-Trailer: Der Alptraum-Clown aus deiner Kindheit ist zurück

Im strömenden Regen lässt ein Junge in einer leuchtend gelben Regenjacke sein selbstgebautes Papierboot im Rinnstein treiben – bis es in einen Gully fällt. Als sich der kleine Georgie herunterbeugt, um sein Spielzeug wieder herauszufischen, macht er die tödliche Bekanntschaft mit dem personifizierten Bösen in Gestalt des Clowns „Pennywise”. Diese Szene, die bekannteste aus der 90er-Jahre-Verfilmung des Stephen-King-Romans Es, stellte einer ganzen Generation an Horrorfans die Nackenhaare auf.