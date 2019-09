Von Scooby Doo bis Cool Runnings: Im April bringt Netflix diese Klassiker mit Nostalgie-Faktor zurück

The BFG

Disneys The BFG (Big Friendly Giant) ist eine amerikanisch-britisch-kanadische Fantasyfilm-Produktion von Regisseur Steven Spielberg aus dem Jahre 2016. Der Film rekurriert auf das Kinderbuch The BFG von Ronald Dahl, das schon seit 1982 existiert und in Deustchland unter dem Titel Sophiechen und der Riese bekannt geworden ist.