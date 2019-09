Ende Mai kommt endlich Terrence Malicks Musikdrama Song to Song in die Kinos. Der Regisseur arbeitete fast sieben Jahre lang an dem Werk, dessen Handlung in der texanischen Musikszene angesiedelt ist. Diese hat seit jeher eine große Anziehungskraft auf Musiker aus aller Welt, gilt aber zugleich als schwierig und verlogen.