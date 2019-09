Wenn aus einer verlassenen Zementfabrik ein modernes Schloss entsteht

1973 stieß der spanische Architekt Ricardo Bofill außerhalb von Barcelona auf eine verlassene Zementfabrik aus dem ersten Weltkrieg. „Plötzlich sah ich diese enorm großen Silos, lange Schornsteine, vier Kilometer lange Tunnel im Untergrund, Maschinenräume, alles in gutem Zustand“, sagte Bofill. „Ich fing sofort an, mir vorzustellen, was man mit den Räumen hätte machen könne. Der ganze Platz, die Licht- und Schattenverhältnisse, die unterschiedlichen Oberflächen, plastische, haptische Tendenzen, die einzigartig sind, weil sie heute kaum noch so hergestellt werden.