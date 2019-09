Wie du über die Oscars-Filme redest, wenn du keinen Einzigen gesehen hast

Doch neben dem Muscial steht eine ganze andere Tatsache im Rampenlicht: Die Nominierten in der Kategorie Beste Schauspielerin und der deutsche Beitrag Toni Erdmann, der als bester fremdsprachiger Film im Rennen ist, machen deutlich, dass die Oscars 2017 von ganz unterschiedlichen Frauen geprägt sind. Was ihre Geschichten vereint? Stärke kommt in vielen Facetten und Aufgeben ist nie eine Option.