Dieser neue Netflix-Film ist so gruselig, dass du nicht mehr schlafen kannst

Robert Redford ist in der Rolle des Wissenschaftlers Dr. Thomas Harbor zu sehen, sein Sohn Will wird von Jason Segel gespielt. Aufgrund der hohen Suizidrate fasst Will im Film den Plan, seinen Vater zu überzeugen, seine Ergebnisse zu widerrufen. Auf der Fähre zur abgeschiedenen Forschungseinrichtung, die sein Vater in einer ehemaligen Fabrik vor der Küste Neuenglands betreibt, lernt er Isla (Rooney Mara) kennen, die gerade auf dem Weg dorthin ist – und verliebt sich...