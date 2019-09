Ein offizieller Trailer zur Neuverfilmung von Die Schöne und das Biest ist endlich in voller Länge da – und den berühmt berüchtigten Titelsong zum Disneyklassiker, der zuvor von Celine Dion und Peabo Bryson gesungen wurde, wird auch diesmal nicht von Unbekannten gesungen: Ariana Grande und John Legend vertont. Grande, eine mehrfach ausgezeichnete Sängerin aus Florida, und der Grammy- und Oscarpreisträger John Legend hatten zwar schon vermuten lassen, dass sie den Original Soundtrack aufnehmen würden, bestätigt wurde die Annahme bis gestern jedoch nicht. Doch nun ist es offiziell und in den letzten Sekunden des neuen Full-Length-Trailers ist ein erster Ausschnitt des legendären Songs zu hören. Der Film kommt am 16. März in die deutschen Kinos – und ich weiß jetzt schon, dass ich wie ein Schlosshund weinen werde, genauso wie ich es mit 5 tat. Den Trailer sehr ihr hier: