FKA twigs erzählt in ihrem Essay, wie Tanz & Bewegung ihr Leben täglich verändern

Mein Traum ist, dass du gar nicht realisierst, dass du gerade trainierst. Du arbeitest einfach an dir und siehst die Ergebnisse, die du an dem Zeitpunkt wertschätzt, an dem sie sich zeigen. Wir als junge Menschen – genau wie die im Video – können aus Bewegung etwas machen, das viel weiter geht als Fitness. Wenn ich tanze, denke ich nicht daran, dass ich gerade an meinen Bauchmuskeln oder Beinen arbeite. Wenn ich trainiere, fühle ich mich in meinem Körper selbstbewusst. Allein durch das Training, das Genießen der Musik, der Zeit mit meinen Freundinnen und Freunden und meinem Körper fühle ich mich plötzlich stärker.



do you believe in more? handelt von einem Mädchen, das mit der Tatsache aufgewachsen ist, anders auszusehen als alle anderen um sie herum und andere Ziele zu verfolgen als jede und jeder andere in einer Kleinstadt. Das mit wenig Geld aufgewachsen ist, aber so viel Entschlossenheit und Hoffnung in sich trug. Ich wollte mehr vom Leben. Ich wollte alles erreichen.



do you believe in more? ist eine Frage, die sich jede und jeder selbst stellen kann. Glaubst du daran, dass du innerhalb von sechs Monaten schneller laufen oder höher springen kannst? Glaubst du daran, dass du länger auf dem Crosstrainer bleiben kannst? Glaubst du daran, dass du deine beste, körperliche Verfassung erreichen kannst? Glaubst du daran, dass du dein Selbstvertrauen dafür nutzen kannst, im Job befördert zu werden oder dieses kreative Projekt zu beenden? Es bezieht sich auf alles, was du sein oder erreichen möchtest.“