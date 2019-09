Darum verbietet Alicia Keys ihren Söhnen Disneyfilme anzusehen

Gemeinsam mit ihrem Ehemann, Swizz Beatz, hat die Sängerin zwei Söhne – den sechsjährigen Egypt und den kleinen Genesis, der vor zehn Monaten geboren wurde. In einem Interview mit The Edit , dem Magazin des Premium Onlineshops Net-A-Porter, verrät sie, dass sie fest daran glaube dafür bestimmt zu sein, die Mutter zweier kleiner Jungs zu sein: „Ich habe das Gefühl, dass ich dafür gemacht wurde, zwei Jungs großzuziehen; Es gibt offenbar einen bestimmten Grund dafür. Ich hatte das schon immer im Gefühl”, erklärt sie. „ Man sagt, dass jedes Kind Dinge von der Mutter übernimmt – schon im jüngsten Babyalter.”Keys ist sich daher auch des Einflusses, den Kinderfilme auf ihre Jungs haben können, sehr bewusst. „Habt ihr kürzlich mal Schneewittchen gesehen? Ich bin da durchaus vorsichtig mit diesen Klassikern; Ich mag es nicht, wenn meine Söhne so etwas ansehen. Die Filme sind absolut sexistisch und frauenfeindlich – sie putzt für sieben Zwerge", fährt sie fort. „Es ist nichts Falsches daran, sich als Frau dafür zu entscheiden, Zuhause zu bleiben und sich um die Familie zu kümmern. Das ist ein echter Knochenjob. Aber wie das Ganze dargestellt wird, gefällt mir nicht.”