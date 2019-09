Wer braucht schon Instagram-Urlaubsbilder, wenn es Fotos von Justin Timberlake in einem Retro-Badeensemble am Strand gibt?Bei den Dreharbeiten zum neuen Film von Woody Allen in der Rockaways Area in New York wurde der Sänger und Schauspieler in seinem neuen Job als Rettungsschwimmer am Strand fotografiert.Die Geschichte spielt laut Cosmopolitan in den 1950ern, deshalb gibt es zur Schwarz-Grün-gestreiften Kombination mit Gürtel natürlich auch stilechte Accessoires wie Fernglas, Pfeife und Retroschirm. Sollte ein Päuschen beim Badegäste überwachen anstehen, wird mit ernstem Blick in einem Taschenbuch geblättert.Neben dem 35-Jährigen sind auch Kate Winslet, James Belushi und die englische Schauspielerin Juno Temple (Abbitte, The Dark Knight Rises) Teil des Casts, berichtet die Daily Mail.Einen Titel hat der neue Woody-Allen-Film übrigens noch nicht. Mit der Bekanntgabe scheint man es nicht besonders eilig zu haben und das ist vollkommen verständlich: Schließlich sorgt schon die Szene am Strand gerade für mehr Aufregung als so mancher Blockbuster-Trailer.