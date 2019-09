Was braucht man, um den Todesstern zu zerstören? Genau diese Frage beantwortet Rogue One: A Star Wars Story, das erste Spin-Off der neue Reihe.Gestern Abend erschien der zweite Trailer, berichtet The Hollywood Reporter . In der Hauptrolle ist Felicity Jones als Jyn Erso zu sehen. Sie leitet das Team, das die Pläne für Darth Vaders künstliche Station und Superwaffe organisieren will. Dieses Material ist die Voraussetzung für die Vernichtung des Todessterns. Die Geschichte von Rogue One spielt also zwischen den Episoden III und IV.Im Trailer kann man ganz am Ende einen Blick auf Darth Vader werfen, auch die Stimme wird einem in der Originalversion des Films bekannt vorkommen: James Earl Jones kehrt als Sprecher zurück. Rogue One: A Star Wars Story erscheint am 15. Dezember in den deutschen Kinos.