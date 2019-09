Falls sich jemand fragt, ob ich A. keine Seele oder B. keine Fantasie habe, oder C. meine Unterhaltung trocken und spröde bevorzuge, dem kann ich nur sagen: Ich liebe Game of Thrones und war besessen von True Blood. Aber das Fantasy-Level, das ich mag, ist irgendwie… nun ja, erwachsener? Die sechste Staffel von GoT hat beispielsweise komplexe Allegorien zur heutigen Wahlpolitik hergestellt. True Blood ist Alan Balls fleischgewordener Kreuzzug für mehr Toleranz auf allen Ebenen. Das sind Abstraktionen mit wichtigem Bezug zu der Welt, in der wir leben.Als mir meine Chefredakteurin riet, mich endlich etwas näher mit Harry Potter zu beschäftigen und von meiner Erfahrung zu berichten, zögerte ich natürlich. Ich war so weit gekommen, warum sollte ich jetzt nachgeben? Auf der anderen Seite handelte es sich um einen potentiellen Arbeitsauftrag, und dafür hätte ich doch sonst alles getan, oder? Während ich noch abwägte, ob ich meine literarischen Prinzipien für meine journalistischen Ambitionen über Bord werfen sollte, überzeugte mich eine Headline der Washington Post . Eine neue Studie der UPenn berichtet, dass devote Harry Potter-Leser, die sich eingängig mit den Themen der Bücher beschäftigen – „dem Wert von Toleranz und Respekt vor Andersartigkeit, dem Widerstand gegenüber Gewalt“ – seltener dazu neigen würden, für einen ganz bestimmten orange-farbenen Politbösewicht zu stimmen. Vielleicht ist an den Zauberromanen ja doch was dran! Und mit dem Hype, der nunmehr fast 20 Jahre anhält, war es möglicherweise wirklich an der Zeit, dem Ganzen eine Chance zu geben. Schrittweise, versteht sich, mal schauen, wie weit ich kommen würde.Also las ich das erste Buch. An einem Wochenende. Und JA, OKAY… es war ein bisschen magisch. Mit der gebundenen Ausgabe unterm Arm verbrachte ich ein Wochenende bei meinen Eltern und verzog mich immer wieder in mein Zimmer, um in Ruhe abzutauchen. Während der Erzähler Harrys Lebensgeschichte en détail beschrieb, musste ich mich zwingen vom ständigen Gähnen nicht ins Schlafen zu verfallen. Zauberhafte Worte, von denen ich bereits gehört hatte, tauchten auf: Muggel, Hufflepuff, Dumbledore. Aber meine Augen fanden immer wieder einen Weg, sich von der Seite abzuwenden.Doch dann! Dann kam Harry in Hogwarts an. Oder besser gesagt, im Zug nach Hogwarts – und ich war in Erinnerung sofort wieder im College, an meinem ersten Tag, mit verschwitzten Händen und rasendem Herzen, aufgeregt und neugierig ob der Abenteuer, der Freund- und Feindschaften, die mich dort erwarteten. Die beiden Häuser standen stellvertretend für Studentenwohnheime, der sprechende Hut war der Dekan. Und ja, auch als Erwachsener konnte ich die Situation nachvollziehen.