Die neue Linie besteht aus zeitlosen, aber raffinierten Stücken, die den üblichen Kollektionen von Zara modisch in Nichts nachstehen. Rüschenblusen, Jumpsuits, Origami-Gürtel und Camel Coats gehören zu den Highlights für den Herbst. Darüberhinaus setzt Zara nun auf recyclte Pappe bei seinen Boxen und bietet ebenfalls an, dass man Kleidung, die man nicht mehr trägt, im Store abgeben kann. So kann sie wiederverwertet werden und der Kreis schließt sich, ohne dass neuer Abfall entsteht. ier könnt ihr mehr zu Zaras Engagement für mehr Nachhaltigkeit erfahren. Die neue Linie, die übrigens ab sofort verfügbar ist, mag zwar vielleicht erst ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, aber immerhin ein Anfang!