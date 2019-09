Mit diesen Kleidern hinterlässt du Weihnachten einen guten Eindruck bei deinen Schwiegereltern

Wir kennen das doch alle: Die erste Einladung zur Familie des Freundes steht vor der Tür. Wenn die auch noch auf Heiligabend fällt - Gnade euch Gott! Die brennende Frage: Was ziehe ich an? Wie möchte ich wirken und wen möchte ich eigentlich beeindrucken? Den Freund oder seine Familie? Aufreizend oder adrett? Oder bleibe ich meinem Stil treu und ziehe das an, worauf ich Lust habe: Das asymmetrische Blumenkleid von Vetements und den Clouseau-Trench von Balenciaga? Spielt das Outfit überhaupt eine Rolle? - Klar! Die ersten Impulse setzen das äußere Erscheinungsbild.