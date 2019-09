Wann immer ich eine solche Tasche sehe, wird mir warm ums Herz und ich erinnere mich an die liebe Frau Gordan. Vielleicht sind es solche Erinnerungen, die hinter dem ewigen Erfolg von Korbtaschen aller Coleur stecken. Andere, nicht weniger angenehme Assoziationen habe ich zu den flachsfarbenen Taschen aus Roggenstroh oder den dunklen Korbtaschen aus Weidenholz. Da flackern Bilder von Sommerurlauben in der Bretagne hoch, Strandtage auf Wangerooge oder Rucksackreisen durch Thailand und Marokko. Wie kaum ein anderes Accessoire verkörpern Korbtaschen ein Lebensgefühl, in das wir uns alle am liebsten immer einwickeln würden. Wir denken an Marktbesuche, frisches Obst und Gemüse, Landleben, Sommer und Sand zwischen unseren Zehen.