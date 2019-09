Und ja, das könntet ihr natürlich auch in Jogginghose und Hoodie machen – vor allem, wenn ihr in euren eigenen vier Wänden bleibt. Aber es schadet auch nicht, sich ab und zu mal füreinander (und sich selbst) aufzuhübschen. Damit zeigt ihr, dass euch die Beziehung am Herzen liegt, ihr euch gegenseitig respektiert und ihr aktiv dafür sorgt, dass eure gemeinsamen Abende nicht zur Routine werden. Abgesehen davon steigert es auch das Selbstbewusstsein , wenn du dich wohl in deiner Haut und deinem Outfit fühlst und das ist ja auch nicht verkehrt.