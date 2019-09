Uggs macht jetzt Sandalen & die machen sogar Sasha Lane am Strand traurig

Es ist pink, es ist flauschig und ich will es auf gar keinen Fall haben. So kurz und knackig würde ich die neue Fluff Power Collection von UGG zusammenfassen. Und wenn man sich die sauertöpfischen Gesichter der Kampagnenmodels um Schauspielerin Sasha Lane am Strand so anschaut, bin ich mit meiner Meinung vielleicht nicht allein. Doch womöglich soll hier kalifornische Coolness ausgestrahlt werden, die im Kontrast zu den plüschigen Sandalen vielleicht irgendwas mit Style ergibt.