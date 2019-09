7 Styles zeigen, welcher Schuh dieses Jahr den Ankle Boot ablösen wird

Doch schaut man sich akutelle Streetstyles an, stellt man fest, dass er nicht nur im Komplett-Look funktioniert. Von elegant bis sporty ist alles erlaubt. Aber seht selbst und sichert euch die coolsten Modelle, bevor sie ausverkauft sind. Schließlich wusste bereits Nancy Sinatra 1966 in ihrem gleichnamigen, feministischen Pop-Klassiker: „These boots are made for walking!“