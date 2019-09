Der diesjährige Schauenmarathon ist am 3. Oktober nach Stationen in New York, London und Mailand in Paris zu Ende gegangen. Das modische Fazit: 2018 bringt den „Summer of Love“ zurück. Auf den internationalen Laufstegen erleben wir gerade eine Art zweite sexuelle Revolution. Nachdem wegweisende Marken wie Gucci, Vetements und Céline den Genderless-Look auf die Straße brachten, der sich in braven Schluppenblusen, züchtigen Midi-Röcken, Oversize-Hoodies und Anzügen mit Anleihen aus der Herrenschneiderei entlud, zeichnet sich in der kommenden Saison eine Rückkehr zur Sexyness ab. Nein, nicht als Absage an den modernen Unisex-Look, sondern als Erweiterung. Das Genderless-Dressing, das vom jungen Modenachwuchs propagiert wird und in der Zusammenlegung der Frauen- und Herrenkollektionen gipfelt, zeichnet ein positives Abbild der heutigen Gesellschaft.