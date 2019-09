Auf meinem linken Handgelenk steht in Schreibschrift ein kleines Wort in petrolfarbener Tinte: perfect. Ein Tattoo, das ironischerweise alles andere als vollkommen ist. Der Typ, der es stach, hatte vielleicht an jenem Morgen schlechte Laune oder war unglücklich verliebt, man weiß es nicht. Jedenfalls ist es misslungen, die Kontur unscharf, als habe ich es mir im Knast stechen lassen. Natürlich habe ich keine einzige Sekunde meines kostbaren Lebens hinter Gittern verbracht. Was ich sagen will: Perfektion ist ein heikles Thema. Marc Jacobs erzählte mir mal, dass sein ähnlich mieses „perfect“ (ich bin eine Copy-Cat) auf seinem Handgelenk ihn an ein Mantra erinnern soll, sich und die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind: „I’m a perfect being in a perfect world where everything that happens benefits me completely”. Das las er mal irgendwo, als er in Rehab war. Ich war keine einzige Sekunde meines kostbaren Lebens auf Entziehungskur, aber ich weiß, dass der liebe Gott böse ist, wenn die Dinge allzu tadellos sind.