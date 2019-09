Strickröcke sind die perfekte Lösung für alle, die Strumpfhosen hassen

Auf der Suche nach einem geeigneten Wintermantel ist mir nun in allen Läden (on- und offline) wiederholt ein Kleidungsstück begegnet, das mich schon als kleines Kind immer durch dick und dünn begleitet hat: der Strickrock. Meine Kindervariante war rot, kurz und von Oma gestrickt. Die moderne Version ist knie- bis wadenlang geschnitten und kommt in A-Linie oder Bleistift-Form. Die meisten Modelle sind zwar unifarben, aber Colour-Blocking- und natürlich Animalprint - und gestreifte Varianten sind vertreten.