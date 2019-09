Streifen trägt jede*r, aber nur so wird dein Look unique

Zum Glück begeben sich auch günstigere Modeketten auf Streifzug und präsentieren in ihren aktuellen Frühjahrskollektionen Längsstreifen in etlichen Variationen. In unsere Slideshow haben wir die schönsten Kleidungsstücke für euch herausgesucht. Da fühlt es sich fast so an, als würde die Sonne zumindest schonmal in unserem Kleiderschrank scheinen.