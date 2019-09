Neue Saison, neues Shoppingglück! Eigentlich stehen gerade Urlaubsplanung und Semesterferien ins Haus, doch jetzt bringen uns noch diverse Store Openings modische Abwechslung für die Hitzegarderobe. Wäre ja auch kaum auszuhalten, wenn wir die warme Jahreszeit ganz ohne neue Einkaufsadressen ertragen müssten. Denn wenn schon Hitzewelle, dann doch bitte in neuem Look. Wo ihr den demnächst in Berin, Leipzig oder Düsseldorf finden könnt, erfahrt ihr natürlich bei uns.