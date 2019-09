Shopping aus der Zukunft: Zara setzt mit neuer App auf Augmented-Reality-Erlebnis

Sobald ihr euer Smartphone auf die grafischen Beschilderungen im Schaufenster, auf den Podien im Geschäft, den Lieferboxen oder speziellen Bildern auf zara.com richtet, werden auf eurem Gerät die Models Léa Julian und Fran Summers in verschieden langen Sequenzen zum Leben erweckt. Dabei präsentieren sie euch die aktuelle Studio Collection als super realistisches Einkaufserlebnis, indem sie posieren, sich bewegen und sogar sprechen. Alle gezeigten Looks könnt ihr anschließend direkt per Knopfdruck bestellen oder vor Ort in der Filiale kaufen. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein!