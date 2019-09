Weltweit wird online geshoppt. Tendenz steigend. Es ist ja auch so einfach. Ein neues Paar Schuhe, ein Pulli oder ein Bikini sind schnell online bestellt und machen sich direkt auf den Weg bis an die heimische Tür. Allerdings bestehen in kaum einem Segment so hohe Retouranraten wie im Bereich Onlineshopping. Aus internen Informationskreisen wurde bekannt, dass an schlechten Tagen rund die Hälfte aller ausgesandten Textilien wieder zurückgeschickt werden. Wenn die bestellte Ware nicht passt, ist sie auch genauso schnell wieder zurückgeschickt – zumindest fast. Denn wer packt schon gerne alles wieder ein, um das Paket anschließend zur Post zu bringen? Noch weigert sich rund jeder zehnte Deutsche aus diesem Grund online zu bestellen. Und welcher Händler freut sich über zurückgegebene Ware? Für ihn bedeutet das lediglich Mehrarbeit und enorme Umsatzeinbuße, da der angebotene Retourenservice hohe Kosten verursacht.