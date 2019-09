Sonnendurchlässige Bademode macht nahtlose Bräune easy

Käseweiße Streifen über Brust und Po gehören dank sonnendurchlässiger Bademode der Vergangenheit an. Und spitze Kommentare deiner*s Liebsten bleiben dir obendrein erspart. Mit dieser Aussicht ist die Vorfreude aufs Braunwerden doch direkt noch größer – und dafür musst du nicht mal in den FKK-Bereich. Da du in sonnendurchlässiger Bademode der UV-Strahlung am ganzen Körper ausgesetzt bist, solltest du die Sonnencreme natürlich am ganzen Körper auftragen. So bist du komplett vor den gefährlichen Strahlen geschützt. Das ist neben dem Bräunungsergebnis ja auch nicht ganz unwichtig.