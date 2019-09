In den letzten Jahren waren zwei Trends wohl omnipräsent: All Black und All White in Verbindung mit Normcore oder Sportswear waren der Look, mit dem man zwar Stilsicherheit bewies, aber ehrlich gesagt auch kein besonders großes Risiko einging. Mittlerweile sind wir im Jahr 2019 angekommen, die Auswahl an Sneakerformen reicht von Tennisschuhen bis hin zu Ugly Sneakern und die Farbpalette hat sich deutlich erweitert. Klar gehen Schwarz und Weiß immer noch, aber wirklich angesagt ist es nun, Farbe an den Füßen zu tragen.