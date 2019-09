Vor zwei Jahren noch vorsichtig mit Normcore-ist-ja-sowieso-Trend-Augenzwinkern getragen, jetzt längst Alltagslieblinge. Birkenstocks denken gar nicht daran, aus unseren Schuhregalen zu verschwinden.Diesen Sommer kommen die wahrscheinlich bequemsten Sandalen überhaupt im Premium-Look: Weiße Sohlen und Metallic-Töne wie Silber, Gold und Kupfer begegnen uns gerade immer öfter bei Instagram.Das mit Abstand größte Hype-Potential hat aber dieser Style. Entdeckt: Leder-Birkenstocks in Pastellrosa mit Nieten à la Valentino, quasi die lässige, kleine Schwester der Rockstud-Stilettos des italienischen Designerlabels.Die Pastell-Nieten-Birkies sind in der Arizona-Variante oder mit Knöchelriemchen und Zehensteg zu haben. Preislich bewegen sie sich zwischen ca. 130 und 140 Euro und sind damit gut doppelt so teuer wie der klassische Arizona.