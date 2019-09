Das Kultlabel launcht zur neuen Saison die Crystal Rainbow Spiegelgläser, die alle Farben des Regenbogens in einer Sonnenbrille vereinen. Im Online-Konfigurator kann man zwischen den Varianten in Blau, Grün und Gold wählen und so die Farbe bestimmen, durch die man die Welt betrachtet. Von außen begeistern die Gläser des ikonischen Aviatormodells in bunter Farbverlauf-Optik. Zu haben sind die Modelle von Ray-Ban ab 159 €. Günstigere Alternativen lassen aber bestimmt nicht mehr lange auf sich warten. Die rosarote Brille hat jetzt jedenfalls erst mal Pause. Wenn der Himmel im Frühling dann sowieso nicht mehr so grau ist, wollen wir Regenbogen-Optik!