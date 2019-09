Das sind die coolsten Biergärten außerhalb Bayerns

Bayern ist das Land der Biergärten. Natürlich. Und so ein Besuch im HB-Biergarten am Wiener Platz ist auch wirklich immer wieder herrlich. Aber wir wohnen nun mal nicht alle in München. Und ganz ehrlich: Andere Orte haben auch schöne Plätze. Vielleicht fehlt manchmal der – zumindest für die Bajuwaren zwingend nötige – Kastanienbaum. Aber so kleinlich wollen wir nicht sein. Also welche Biergärten empfehlen die Einheimischen? Wir haben mal nachgefragt…