6 Pizza-Rezepte, die selbst eingefleischte Pizza-Fans noch nicht kennen

Nun ist es aber so, dass man nicht immer Bock auf Pizza Margherita hat und es gerade in der eigenen Küche gerne mal etwas kreativer zugehen darf. Normal gibt's schließlich überall, da kann man auch einfach in eine Pizzeria gehen. Nein, wir wollen das volle Programm Kreativität, Pizza, die wir so noch nie gegessen haben und mit der wir eventuell auch die ein oder andere Person beeindrucken können.